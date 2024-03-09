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قال المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين باولا جافيريا، إن ما يحدث في قطاع غزة كارثي ويؤثر بشدة على البنية التحتية الصحية.

وأضافت في تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية"، الجمعة، أن إسرائيل تنفذ عمليات هدم ممنهجة للمنازل والمستشفيات في غزة.

وأشارت إلى أن إسرائيل ترغب في زيادة قوتها الغاشمة ضد رفح الفلسطينية مما يرفع أعداد النازحين، موضحة أن دولة الاحتلال خسرت كثيرا من المصداقية بعد 5 أشهر من الحرب على غزة.

ونوهت بأت إسرائيل استخدمت كل الأدوات المتاحة لإجبار الفلسطينيين على النزوح دون توفير أي تدابير أمنية لحمايتهم.

وأكدت أنه يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي والسماح بزيادة منافذ دخول المساعدات وتوفير مسارات آمنة.