يسري نصر الله يروي دافع كتابة فيلم «صبيان وبنات» وعلاقة السادات

أعرب المخرج يسري نصر الله، عن سعادته بعرض نسخة مرممة من فيلمه «صبيان وبنات» ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة والذي كان العرض الأول للفيلم ضمن فعاليات مهرجان الإسماعيلية أيضًا عام 1995.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «Spot Light» عبر شاشة «صدى البلد» مساء الجمعة، إن ترميم فيلم «صبيان وبنات» وعرضه بمهرجان الإسماعيلية هو أمر هام يحافظ على الفيلم من النسيان، موضحا أنه جرى ترميمه وتصليح الصوت للمحافظة على الجودة الأصلية للعمل.

وأبدى شعوره بالسعادة، إذ أن الفيلم لا يزال يلامس مشاعر الجمهور حتى بعد مرور 30 عامًا على إنتاجه وليس كمجرد وثيقة تاريخية؛ بل هو عمل فني يقدم شخصيات وحكايات تهم الناس حتى يومنا هذا، وتابع: «أكثر شيء فرحني أن لسه في ناس بتكشتف الفيلم للمرة الأولى بنفس إحساس الفيلم وحب الشخصيات».

وكشف عن دافع كتابة فيلم «صبيان وبنات»، قائلا إن الأمر يعود لرغبته في الرد على استغلال جماعة دينية ظاهرة دينية لمصلحة سياسية بعدما أثار خبر لقاء أحد المشاركين في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات غضبه خاصة عندما ربط الشخص انتصاره بانتشار الحجاب في الشارع.

وقال: «كنت مستفزًا وقتها من خبر نزل عن لقاء حصل لأحد ممن شاركوا بعملية اغتيال السادات ووزير الداخلية يومها، ولما سئل ليه فرحان، قال: علشان انتصرنا، سألوه: انتصرت إزاي؟ قال: علشان الشارع كله محجبات».

وتابع: «أنا عارف إن محيطي ولا واحدة محجبة من العائلات حواليا؛ نتيجة انتصار هولاء الناس أبدًا»، لافتا أن الفيلم ركز على كيفية نشوء الحب والعلاقات بين الشباب والبنات في ظل قيود مجتمع محافظ.