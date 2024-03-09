واشنطن وعمّان تنفيان مسئوليتهما عن استشهاد 5 فلسطينيين جراء إنزال جوي خاطئ للمساعدات

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استشهد خمسة فلسطينيين، خلال عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية عندما أخفقت مظلة في الفتح بشكل صحيح، مما تسبب أيضا في إصابة عدة أشخاص.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في واشنطن، إن التقارير الإعلامية التي تحدثت عن خسائر بشرية على الأرض بين المدنيين بسبب المساعدات التي أسقطها الجيش الأمريكي هي تقارير غير صحيحة.

وأضاف: «لقد أكدنا أن كل حزم المساعدات الخاصة بنا هبطت بسلام على الأرض».

كما نفى الأردن أيضا مسئوليته عن الحادث. وقالت وكالة الأنباء الأردنية نقلا عن مصادر إن الخطأ الفني لم يحدث مع أي من الطائرات الأردنية المشاركة.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة التي بدأت عملية الإنزال الجوي للمساعدات الأسبوع الماضي أكملت أربع عمليات إنزال.

وأوضح المتحدث أن طائرات النقل التابعة للقوات الجوية الأمريكية أسقطت 11500 وجبة فوق منطقة الأزمة، ليصل عدد الوجبات الأمريكية التي تم إسقاطها من الجو حتى الآن إلى 124 ألف وجبة.

وأكدت وزارة الصحة في غزة نبأ استشهاد الأشخاص الخمسة بعد أن سحقتهم حزمة المساعدات التي سقطت على الأرض بأقصى سرعة تقريبا.

وبدأت الولايات المتحدة ودول أخرى يوم السبت الماضي، في إسقاط شحنات المساعدات بالمظلات للمساعدة في تخفيف النقص الكارثي في الغذاء خاصة في شمال القطاع الساحلي المحاصر.