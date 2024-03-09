بنك مصر يتوج بجائزة «التميز في الخدمات المصرفية الرقمية» من قمة Finnovex

حصل بنك مصر على جائزة «التميز فى الخدمات الرقمية» فى مصر لعام 2024، كما تم تكريم المهندس وليد الأسيوطى – رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك لعام 2024 كأفضل رئيس قطاع فى مجال تكنولوجيا المعلومات من قمة Finnovex شمال إفريقيا.

وتعتمد التقييمات الخاصة بالفوز لجميع المؤسسات الفائزة على مجموعة من المعايير المتخصصة والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى تتبناها المؤسسات، وتعد تلك الجوائز شهادة ثقة لأحسن أداء ونموذج عمل، حيث تقوم المؤسسة بانتقاء أفضل المؤسسات بموجب تقييم نخبة من الخبراء فى مختلف المجالات، هذا وقد تسلم الجائزتين رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات ببنك مصر فى حفل مهيب نظمته المؤسسة يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024 فى اطار فعاليات القمة، كما ألقى كلمة ضمن فعاليات القمة.

ويعد حصول بنك مصر على هاتين الجائزتين تكليلا لجهود قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالبنك، حيث تعيد تكنولوجيا المعلومات اليوم تعريف الخدمات المصرفية وتغيير نمط التجربة المصرفية للعملاء، ويحرص بنك مصر دائما على تبنى استراتيجية التحول الرقمى والتحول من بنك تقليدى إلى بنك يقود التحول الرقمى فى القطاع المصرفى، ويأتى ذلك تماشيا مع توجه الدولة وجهود البنك المركزى المصرى لتعزيز التحول الرقمى، وايمانا من البنك بأن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى سيساهم بصورة أكبر فى تحسين الخدمات المصرفية والمالية.

وقد قام البنك بتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة على نطاق أوسع واستخدام منهجية العمل بشكل مرن Agile فى مختلف القطاعات للعمل بشكل أسهل وأسرع وأبسط، والسبق بمنتجات وخدمات وحلول رقمية لجذب شرائح جديدة من المتعاملين مع البنك وتقديم تجربة بنكية مميزة لعملائنا تلبى احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة.

وحصل بنك مصر على نحو 90 جائزة ومركزا متقدما فى عام 2023 من كبرى المؤسسات العالمية تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال؛ ويعد حصول البنك على تلك الجوائز شهادة استحقاق لثقة عملاؤه التى تعد محور اهتمامه دائما، حيث أنهم شركاء النجاح فى جميع الأعمال.