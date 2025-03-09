السجن المؤبد للمتهمين بقتل تاجر ملابس وسرقته في الشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبدالغفار عبدالرازق، رئيس المحكمة، حكمها في القضية رقم 33952 جنايات مركز الزقازيق لسنة 2024، بمعاقبة 5 متهمين بالسجن المؤبد؛ لاتهامهم بقتل تاجر ملابس وسرقة أمواله.

كانت النيابة العامة أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمد، 20 عاما، تاجر ملابس، مقيم بمركز الزقازيق، وسرقة أمواله.

تبين من أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك مخططا إجراميا بدأ باتفاق المتهم الأول مع المتهم الثاني على إحضار باقي المتهمين، وأعدوا لذلك أسلحة (فرد خرطوش وذخيرة - مطواة - شوم)، وتوجهوا للمكان الذي أيقنوا سلفا مروره فيه، وكمنوا به وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهم الأول عيارا ناريا استقر بمنطقة بطن المجني عليه، فأحدث إصابته التي أودت بحياته، وسرقوا مبلغ مالي قدره 8 آلاف جنيه وهاتف محمول مملوكين لشقيق المجني عليه كرها عنه، والذي كان برفقة المجني عليه على النحو المبين في التحقيق.