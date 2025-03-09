الصين تسجل انخفاضا في مؤشر أسعار المستهلكين لأول مرة منذ 13 شهرا

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الصيني اليوم الأحد انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين لأول مرة منذ 13 شهرا.

وانخفض المؤشر بنسبة 7ر0% على أساس سنوي في فبراير الماضي. وكان المحللون قد توقعوا انخفاض المؤشر بنسبة 4ر0%.

وأشار المكتب إلى أن العام الصيني الجديد ربما يكون قد أثر على تطورات الاسعار.

ويشار إلى أن مهرجان العام الجديد، الذي يعرف أيضا بمهرجان الربيع، يعتمد على التقويم القمري التقليدي، ولذلك يقع في أيام مختلفة حول نهاية يناير أو بداية فبراير.

وخلال عام 2024، جاءت العطلة في فبراير، لترتفع أسعار الأغذية والخدمات، في حين أقيمت الاحتفالات في يناير من هذا العام.

ويحدث الانخفاض العام للأسعار عندما يمتنع المستهلكون عن الشراء انتظارا لمزيد من انخفاض الأسعار، مما يؤثر سلبا على مبيعات الشركات وأرباحها واستثماراتها.

ويعتبر معظم الاقتصاديين أن انخفاض الأسعار أكثر خطورة على الاقتصاد من ارتفاع الأسعار نسبيا.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت الأربعاء الماضي أنها ستبقي على هدف النمو الاقتصادي عند نحو 5% للعام الثالث على التوالي، فيما يعد هدفا طموحا ولكن متوقعا.