مقتل عطار بطلق ناري بسبب الثأر في بولاق الدكرور

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تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على متهمين اثنين بقتل عطار بطلق ناري، بسبب الثأر في منطقة بولاق الدكرور.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار وسقوط قتيل أمام محل عطارة بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين مقتل عطار، 52 عامًا، متأثرًا بإصابته بأربع طلقات نارية.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخصين حيث أطلق الأول النار على المجني عليه باستخدام سلاح ناري "طبنجة"، فيما تولى الثاني مراقبة المكان وتأمين هروبه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الجريمة بدافع الثأر.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



