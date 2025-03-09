 مقتل عطار بطلق ناري بسبب الثأر في بولاق الدكرور - بوابة الشروق
الأحد 9 مارس 2025 12:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع نجاح اتفاق الهدنة في غزة؟
النتـائـج تصويت

مقتل عطار بطلق ناري بسبب الثأر في بولاق الدكرور

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 12:14 م | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 12:14 م

تمكن رجال الأمن بمديرية أمن الجيزة، من القبض على متهمين اثنين بقتل عطار بطلق ناري، بسبب الثأر في منطقة بولاق الدكرور.

وتلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بسماع دوي إطلاق نار وسقوط قتيل أمام محل عطارة بدائرة القسم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين مقتل عطار، 52 عامًا، متأثرًا بإصابته بأربع طلقات نارية.

وبإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة شخصين حيث أطلق الأول النار على المجني عليه باستخدام سلاح ناري "طبنجة"، فيما تولى الثاني مراقبة المكان وتأمين هروبه.

عقب تقنين الإجراءات تمكن الأمن من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترف الأول بارتكاب الجريمة بدافع الثأر.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك