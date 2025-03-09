دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، إلى الحفاظ على السلم الأهلي بعد مقتل مئات في موجة من أسوأ أعمال العنف خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 13 عاما، والتي تجري بين موالين للرئيس المخلوع بشار الأسد وحكام سوريا الجدد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة شنتها عناصر تابعة للنظام السابق، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.

وفي وقت سابق الأحد، أفاد مصدر في وزارة الدفاع السورية، بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط قرية تعنيتا بريف طرطوس التي فر إليها عدد من العناصر التابعة للنظام السابق.

ويوم الأحد أيضا، أعلنت وزارة الداخلية السورية، عن إرسال تعزيزات أمنية إلى منطقة القدموس بريف طرطوس، لضبط الأمن وتعزيز الاستقرار وإعادة الهدوء.