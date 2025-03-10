أحمد موسى: نفتقد وجود مسلسل وطني في دراما رمضان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هناك افتقادًا لمسلسل وطني يلتف حول المصريون في شهر رمضان على غرار المسلسلات الوطنية التي قدمت في السنوات الماضية.

وأضاف خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، أن الأسر المصرية تصطف أمام هذه المسلسلات وتنتظر مواعيد عرضها.

وأوضح أن الكثيرين غير راضين عن الأعمال الدرامية كونها لا تعبر عنهم، معقبا: «مش دي البنت المصرية اللي ساكنة في شبرا أو الراجل الصعيدي اللي من قنا أو سوهاج أو أسيوط».

ولفت إلى أنه بينما تحتفل مصر بيوم الشهيد في في 9 مارس، فإن هناك بطولات على مر التاريخ بما يتيح تقديم أعداد كبيرة من المسلسلات، أو على الأقل مسلسل كل سنةة يتم تجهيزه مبكرًا.

وذكَّر بحجم المتابعة الكبيرة لمسلسل الاختيار، الذي كان تنتظره مصر بالكامل وكذلك العالم العربي، وقد حقق نجاحًا مبهرًا، لافتًا إلى أنه يمكن تقديم 100 جزء من هذا المسلسل.

وشدد على أن كل أجهزة الدولة لديها أرشيف وثائقي يمكن استخدامه في صناعة مئات المسلسلات التي يحتاجها المواطن لا سيما في ظل الظروف والتحديات الراهنة.