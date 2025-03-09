وزير خارجية الأردن: أكدنا أن أمن سوريا واستقرارها هو أمن واستقرار لنا جميعا

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، إن اجتماع دول جوار سوريا بحث اليوم التحديات التي تواجه سوريا، ومحاربة الإرهاب وتنظيم داعش.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقد على هامش اجتماع الدول المشاركة في اجتماع دول جوار سوريا ، الذي عقد اليوم الأحد في عمّان، أنه تم الاتفاق على أمن سوريا ونبذ أي محاولات لزعزعة الأمن في سوريا، مشيرا "أكدنا مجتمعين أن أمن سوريا واستقرارها هو أمن واستقرار لنا جميعاً"،بحسب قناة" المملكة" الإخبارية الأردنية.

وأوضح أنه تم الاتفاق كدول جوار على محاربة تهريب المخدرات من سوريا، مضيفا أن دول الجوار أكدت ضرورة اسناد سوريا في إعادة البناء.

وذكر أن اجتماع دول جوار سوريا ، سيعقد اجتماعه الثاني في تركيا الشهر المقبل، مؤكدا أن الدول تسعى من الاجتماع المستمر إلى إسناد سوريا.

ولفت إلى أن الاجتماع بحث التحديات التي تواجه سوريا والاتفاق على جهد مشترك لمحاربة داعش.

وتابع "دعونا لرفع العقوبات عن سوريا وتعاوننا معها اقتصاديا واستثماريا للإسهام في إعادة بنائها".

وحول اللاجئين، قال الصفدي إن الاجتماع بحث العودة الطوعية للاجئين السوريين، مضيفا "لدينا مليون و300 الف لاجئ سوريا في المملكة".

وأضاف أن حل قضية اللاجئين نهائيا تكمن بالعودة الطوعية للاجئين في بلادهم وتهيئة الظروف المناسبة في سوريا من أجل عودة آمنة لبلادهم.

كان ملك الأردن عبدالله الثاني وقوف بلاده إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها وحماية مواطنيها،وذلك خلال لقاء المشاركين في الاجتماع.

وانطلقت في وقت سابق من اليوم الأحد أعمال اجتماع دول جوار سوريا لبحث آليات عملية للتعاون في محاربة الإرهاب، وتهريب المخدرات والسلاح، ومواجهة التحديات المشتركة الأخرى، وسبل إسناد الشعب السوري في جهوده لإعادة بناء وطنه على الأسس التي تضمن وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وتخلصه من الإرهاب، وتضمن ظروف العودة الطوعية للاجئين، وتحفظ حقوق جميع أبنائه.

وشارك في الاجتماع وزراء الخارجية ووزراء الدفاع ورؤساء هيئات الأركان ومدراء المخابرات في الأردن، وتركيا، وسوريا، والعراق، ولبنان.