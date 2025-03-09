إصابة 8 إثر اقتحام سيارة لوكالة بيع سيارات بولاية كاليفورنيا الأمريكية

أصيب ثمانية أشخاص يوم السبت إثر اقتحام سيارة لفرع لشركة "كارماكس" في مدينة لوس أنجليس، بجنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجليس، جوناثان توريس، إن شخصين أصيبا بجروح خطيرة في الحادث الذي وقع في وكالة بيع السيارات بمدينة إنجليوود، بينما تعرض ستة آخرون لإصابات طفيفة.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي آثار الحادث، حيث ظهرت سيارة رياضية متعددة الأغراض متضررة تسير إلى الخلف داخل المبنى، قبل أن يهرع أحد الموظفين إلى الخارج. ثم انعطفت السيارة في منطقة الاستقبال وخرجت من الطرف الآخر للمبنى.

وقالت شركة كارماكس إن السائق كان أحد العملاء الذين تم تثمين سيارته، مشيرة إلى أنه تم اعتقاله لاحقا.

وأضافت الشركة في بيان:"نقدر الاستجابة السريعة للسلطات لهذا الحادث المروع".

وحاولت وكالة أسوشيتد برس (أ ب)التواصل مع شرطة إنجليوود مساء السبت للحصول على تعليق، لكن دون رد حتى الآن.

وفي البداية، تم الإبلاغ عن الحادث على أنه هجوم مسلح نشط، لكن توريس أوضح لاحقا أن ذلك لم يكن صحيحا.