نتنياهو: نحارب على 7 جبهات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن حكومته تخوض القتال على 7 جبهات، مؤكدا عزمها على تحقيق النصر والوصول إلى جميع أهداف الحرب.

وأشار نتنياهو إلى أن الهدف هو القضاء على القدرات العسكرية والسياسية لحركة حماس وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل، بحسب ما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وخلال الأسبوع الماضي، مارست إسرائيل ضغوطا على حماس للإفراج عن نصف المحتجزين المتبقين مقابل تمديد المرحلة الأولى، التي انتهت نهاية الأسبوع الماضي، والتعهد بالتفاوض على هدنة دائمة.

ويُعتقد أن حماس تحتجز 24 محتجزاً على قيد الحياة، بالإضافة إلى جثث 34 آخرين، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وقطعت إسرائيل إمدادات الغذاء والمياه والوقود عن غزة وسكانها الذين يزيد عددهم عن مليوني شخص في نهاية الأسبوع الماضي للضغط على حماس للموافقة.

وذكرت الحركة أن هذا الإجراء سيؤثر أيضا على المحتجزين الأحياء المتبقين لديها.