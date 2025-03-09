محافظ قنا يفتتح مركز طب الأسرة بقرية جراجوس

افتتح الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مركز طب الأسرة بقرية جراجوس التابعة لمركز قوص، وذلك بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ قنا، أن مركز طب الأسرة بجراجوس يمثل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، حيث يعمل على مدار اليوم ويضم عيادة لطب الأسرة، بالإضافة إلى تقديم التطعيمات الروتينية، وخدمات مكافحة داء الكلب، وصيدلية، ومنفذ ألبان أطفال، ووسائل تنظيم الأسرة، إلى جانب طبيب زائر متخصص في تنظيم الأسرة.

وأشار إلى أنه يوفر خدمات معملية، ومتابعة الحوامل، ورعاية الأطفال، مما يسهم في تعزيز الخدمات الصحية وتحسين مستوى الرعاية الطبية المقدمة للمواطنين.