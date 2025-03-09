متمردون مرتبطون بداعش يقتلون 9 قرويين بهجوم جديد بشرق الكونغو الديمقراطية

هاجم متمردون مرتبطون بتنظيم داعش، قرية في شرق الكونغو الديمقراطية الذي يعصف به الصراع وقتلوا 9 قرويين على الأقل، حسبما قال مسئول محلي وسكان اليوم الأحد.

كما أدى الهجوم الذي وقع أمس السبت في قرية نجوهي فويينجا في منطقة لوبيرو في إقليم شمال كيفو، إلى نزوح العشرات من السكان وحرق العديد من المنازل، وفقا لسامويل كاجيني، مسئول المجتمع المدني المحلي.

وقال كاجيني إن متمردين تابعين للقوات الديمقراطية المتحالفة، التابعة لتنظيم داعش في المنطقة، هاجموا القرويين بالأسلحة والمناجل أثناء وجودهم في مزارعهم.

وأضاف: "يمكن أن ترتفع حصيلة الأمس لأن هناك بعض الأشخاص المفقودين".

وفي الشهر الماضي، تعرض شرق الكونغو الديمقراطية لهجوم من جانب حركة "إم 23" المتمردة التي تدعمها رواندا، سيطرت خلاله على مدينتي جوما وبوكافو الرئيستين بالمنطقة.

ويعد متمردو حركة "إم 23" الأبرز بين أكثر من 100 جماعة مسلحة تتنافس على السيطرة على الثروات المعدنية في شرق البلاد والتي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.