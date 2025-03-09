 الطيب في يوم المرأة: التاريخ سينحني طويلًا للمرأة الفلسطينية التي تشبثت بوطنها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الطيب في يوم المرأة: التاريخ سينحني طويلًا للمرأة الفلسطينية التي تشبثت بوطنها

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف
آلاء يوسف
نشر في: الأحد 9 مارس 2025 - 3:54 ص | آخر تحديث: الأحد 9 مارس 2025 - 3:54 ص

قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن المرأة الفلسطينية ضربت أروع الأمثلة في الصمود والشجاعة والتمسك بالوطن، رغم ما تتعرض له من تطهير عرقي وإبادة جماعية، ورغم ازدواجية المعايير التي ينتهجها المجتمع الدولي في التعامل معها، وكأنها أقل إنسانية من المرأة الغربية.

وأضاف شيخ الأزهر، في تصريح بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي يوافق الثامن من مارس من كل عام: "إنني لأعجب حينما يرفع البعض شعارات حقوق المرأة، ثم يتجاهلونها عمدًا عندما يتعلق الأمر بأبسط حقوق المرأة الفلسطينية في الحياة والعيش الآمن".

وأكد أن تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه وتشبثه بتراب وطنه هو ثمرة القيم التي غرستها الأمهات الفلسطينيات في أبنائهن، مشددًا على أن التاريخ سيقف طويلًا  للمرأة الفلسطينية، التي تشبثت بوطنها وصمدت في وجه المحتلين المعتدين، فكسرت بصمودها شوكتهم.

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