محافظ المنيا يتفقد التجهيزات النهائية لوحدة الروضة الصحية ضمن مشروعات حياة كريمة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، التجهيزات النهائية بالوحدة الصحية بقرية الروضة التابعة لمركز ومدينة ملوي، للوقوف على جاهزية الوحدة للتشغيل تمهيدا لافتتاحها رسميا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، لتنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات الخدمية والقومية، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال جولته، حرص المحافظ على تفقد مختلف الأقسام الحيوية داخل الوحدة، بدايةً من المكاتب الإدارية لضمان جاهزية منظومة العمل، مرورا بالمعامل المجهزة بأحدث التقنيات الطبية، كما تابع توزيع الأثاث والتجهيزات الطبية، موجها بمراجعة كل التجهيزات للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة من وزارة الصحة ومعايير هيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد كدواني أن الهدف الأساسي من هذه المشروعات هو تقديم خدمة صحية متكاملة تليق بكرامة المواطن المنياوي وتلبي احتياجاته الأساسية بكفاءة ويسر، مشيرا إلى أن الالتزام بأدق المعايير الفنية يمثل الضمانة الأساسية لاستدامة العمل داخل منظومة التأمين الصحي الشامل، لافتا إلى أن الدولة تضع صحة المواطن على رأس أولوياتها باعتبارها ركيزة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في صعيد مصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الوحدة الصحية بقرية الروضة مقامة على مساحة 750 مترا مربعا، وتستهدف خدمة نحو 32 ألف نسمة من أهالي القرية والمناطق المجاورة، وتُقدم حزمة متكاملة من خدمات الرعاية الصحية الأساسية تشمل: طب الأسرة، والتطعيمات، وعيادات الأسنان، ومتابعة الحمل، والعيادات الخارجية، إلى جانب برامج التثقيف الصحي.

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جارٍ استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لاستلام الوحدة، مؤكدا أن العمل يجري على قدم وساق لضمان بدء تقديم الخدمات الطبية بأعلى معايير الجودة فور افتتاحها.

رافق المحافظ خلال جولته كلا من: النائب محمد مصطفى، والنائب وائل، عضوي مجلس النواب، والدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، وأحمد خلف، رئيس مركز ومدينة ملوي.