سيد مراد يراقب حكام مباراة إريتريا وإسواتيني في تصفيات أمم أفريقيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، المحاضر الأفريقي وعضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم سيد مراد، للعمل كمقيم للحكام خلال مباراة منتخبي منتخب إريتريا ومنتخب إسواتيني في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم 25 مارس الجاري في مدينة مكناس المغربية، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة للبطولة القارية التي تستضيفها كل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وسيتولى إدارة اللقاء طاقم تحكيم دولي من موريتانيا، على أن يتابع سيد مراد أداء الحكام ويقيّم قراراتهم خلال المباراة وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي.