المفوضية الأوروبية: الاعتماد على نظام دولي قائم على القواعد لم يعد كافيا للتعامل مع التهديدات الحالية

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الاستعداد لإظهار قوته بشكل أكثر حزما، مشيرة إلى أن الاعتماد على نظام دولي "قائم على القواعد" لم يعد كافيا للتعامل مع التهديدات الحالية.

وأضافت فون دير لاين، خلال مؤتمر لسفراء الاتحاد الأوروبي، أن التكتل سيواصل الدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد الذي ساهم في بنائه مع حلفائه والحفاظ عليه، إلا أن الواقع يفرض عدم الاعتماد عليه كوسيلة وحيدة لحماية المصالح الأوروبية، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وتابعت: "سنظل دائما ندافع عن النظام القائم على القواعد الذي ساعدنا في بنائه مع شركائنا، لكننا لم نعد قادرين على الاعتماد عليه وحده للدفاع عن مصالحنا، أو افتراض أن قواعده كفيلة بحمايتنا من التهديدات المعقدة التي نواجهها".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى مراجعة مدى قدرة مؤسساته وآليات صنع القرار على مواكبة التحولات السريعة في العالم، لافتة إلى أن كثيرا من هذه المؤسسات تشكل في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، في ظل بيئة دولية اتسمت بالاستقرار والتعددية.

وأضافت أن الوقت قد حان للتفكير فيما إذا كانت المبادئ والمؤسسات الأوروبية الحالية، إلى جانب نظام التوافق والتسويات الذي بُني على مدار عقود، يعزز مصداقية الاتحاد الأوروبي كفاعل جيوسياسي مؤثر أم يحد من قدرته على التحرك بفاعلية.