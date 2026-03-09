الكهرباء الكويتية: اندلاع حريق محدود في خزان وقود بمحطة الصبية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الكهرباء الكويتية، إنّ حريقا محدودا اندلع في أحد خزانات الوقود بمحطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه، مما أدى إلى تصاعد دخان في موقع الحادث.

وأضافت في بيان، أن فرق الأمن والسلامة والطوارئ في المحطة تعاملت بشكل فوري مع الحريق وفق الإجراءات المعتمدة وخطط الطوارئ، حيث تمت السيطرة عليه بسرعة ومنع امتداده إلى بقية مرافق المحطة.

وأكدت أن الحادث لم يسفر عن أي إصابات بشرية، لافتة إلى أن الفرق الفنية المختصة تقوم حالياً بأعمال الفحص والتقييم الفني للتأكد من سلامة الوحدات والمعدات.

وأشارت إلى أن منظومتي الكهرباء والماء تعملان بصورة طبيعية ومستقرة، مؤكدة استمرار متابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار المنظومة الكهربائية واستمرار الخدمة .



