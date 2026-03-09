الولايات المتحدة تأمر موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين بمغادرة جنوب تركيا

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، موظفيها الدبلوماسيين غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم بمغادرة مدينة أضنة؛ نظرًا للمخاطر الأمنية.

ونصحت سفارة الولايات المتحدة لدى أنقرة، في تحديث أمني جديد، الأمريكيين الموجودين في جنوب شرق تركيا بمغادرة المنطقة فورًا.

وأشارت إلى أن القنصلية الأمريكية في أضنة علّقت جميع الخدمات القنصلية، مناشدة رعاياها التواصل مع السفارة في أنقرة أو القنصلية العامة في إسطنبول للحصول على الخدمات القنصلية.

وحذرت من مخاطر وقوع «أعمال عنف إرهابية» في البلاد، قائلة إن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في تركيا.

ونوهت أن «الإرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار على المواقع السياحية»، مناشدة رعاياها توخي الحذر أثناء التواجد في محطات النقل والأسواق والمراكز التجارية والمباني الحكومية، وكذلك في الفنادق والنوادي، والمطاعم، وأماكن العبادة، والحدائق.

ولفتت إلى أن «الحكومة التركية تشن حملات احتجاز واعتقال للأفراد، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، بدعوى صلتهم بالجماعات الإرهابية، استناداً إلى أدلة ضئيلة وإجراءات قانونية غير كافية»، بحسب البيان.

ولفتت إلى أن «الاحتجاجات التي لا توافق عليها الحكومة التركية، وانتقاد الحكومة، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، من الممكن أن تؤدي إلى الاعتقال».