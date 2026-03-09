الصحة العالمية تحذر من الآثار الصحية الناجمة عن الحرب في إيران

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إن الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط وتأثيره على الصحة العامة يثيران قلقا كبيرا.

وقال تيدروس على موقع "إكس" إن "الأضرار التي لحقت بالمنشآت النفطية في إيران تهدد بتلويث الغذاء والماء والهواء - وهي مخاطر يمكن أن يكون لها آثار صحية خطيرة خاصة على الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من حالات طبية موجودة بالفعل".

وأضاف أنه "وردت أنباء عن سقوط أمطار مشبعة بآثار نفطية في أجزاء من البلاد".

وتحول إلى لبنان، قائلا إن 9 من العاملين في مجال الصحة قتلوا وأصيب 16 آخرون منذ 28 فبراير، عندما بدأت الغارات الأمريكية والإسرائيلية على إيران.

وتابع أنه بالإضافة إلى ذلك، تم إغلاق 43 مركزا للرعاية الصحية الأولية وخمسة مستشفيات بسبب أوامر الإخلاء.

واختتم مدير منظمة الصحة العالمية تصريحاته قائلا: "أحث جميع الأطراف على وقف التصعيد ومنع المزيد من المخاطر على صحة الناس، والتأثيرات على المرافق الصحية والعاملين فيها ووقف توسيع نطاق الصراع في جميع أنحاء المنطقة. فالسلام هو دائما أفضل دواء".