العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن المسيحيين جزءا لا يتجزأ من نسيج العالم العربي، وأن الأردن سيواصل جهوده في الدفاع عن ممتلكات الكنائس.

وأوضحت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الثلاثاء، أن ذلك جاء خلال استقباله قداسة مار إغناطيوس أفرام الثاني بطريرك أنطاكية وسائر المشرق الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع، والوفد المرافق.

وقال العاهل الأردني إن بلاده مستمرة في تأدية دورها التاريخي في حماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات.

من جانبه أعرب الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية ،عن تقديره لرعاية العاهل الأردني للمقدسات بالقدس الشريف، والتي تشمل الكنيسة السريانية.