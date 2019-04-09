الصين تعتزم إغلاق مناجم البيتكوين

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قالت "اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح" الصينية القوية إنها تهدف إلى التخلص التدريجي من تعدين البيتكوين كجزء من قائمة الصناعات المحظورة.

يأتي هذا القرار بعد إغلاق البورصات المحلية الصينية للعملة الإلكترونية الشعبية في عام 2017 ، على الرغم من أن الشركات الصينية ظلت حتى الآن أكبر مصدر لتعدين البيتكوين عالميا.

ولكي تعمل بشكل صحيح، تحتاج البيتكوين إلى "عمال مناجم" لأداء مهام التشغيل والصيانة مثل التحقق من المعاملات والتسجيل في دفتر الحسابات الخاص بالعملة.

ويوجد العديد من المناجم في المناطق النائية مثل إقليم سيشوان ومنطقة منغوليا الداخلية، حيث ازدهرت العملة بفضل سعر الكهرباء الرخيص، وفقا للباحثين في جامعة برينستون وجامعة فلوريدا الدولية.

وقالت لجنة التنمية المسؤولة عن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي في الصين، أمس الاثنين إنها سوف تقبل الآراء العامة بشأن الخطة حتى 7 مايو المقبل.