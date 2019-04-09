اجتماع في سول بين كوريا الجنوبية وإندونيسيا لتعزيز التعاون الدفاعي

أعلنت وكالة مشتريات الدفاع في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الكورية والإندونيسية اختتمتا جلسة سنوية لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال صناعة الدفاع.

وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، بأن رئيس إدارة برنامج مشتريات الدفاع في كوريا الجنوبية وانج جونج-هونج عقد جلسة مع الأمين العام لوزارة الدفاع الإندونيسية أجوس سيتيادجي، استغرقت يومين في مقر الإدارة الكوري في مدينة كواتشون بجنوب العاصمة الكورية سول.

وناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي في حماية تقنيات الدفاع وفكرة قيام الدولتين بالاعتراف المتبادل بشهادات صلاحية الطائرات الصادرة منهما للمساعدة في زيادة صادرات الطائرات الكورية الجنوبية إلى الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا، وفقا لإدارة لجنة مشتريات الدفاع.

يذكر أن الجلسة الأخيرة للجانبين شهدت مشاركة 16 شركة دفاع كورية جنوبية وإندونيسية.

وقال رئيس إدارة لجنة مشتريات الدفاع -خلال الجلسة- "سنعمل على بذل الجهود لفهم بعضنا بشكل أفضل ولبناء آلية شاملة للتعاون في مجال صناعة الدفاع في المستقبل".

يذكر أنه تم إطلاق اللجنة في عام 2012 عندما وقع الطرفان على مذكرة تفاهم بشأن تأسيسها، وقد اعتاد الجانبان إجراء محادثات منتظمة على مستوى العمل حول التعاون في مجال صناعة الدفاع قبل تأسيس اللجنة في الفترة ما بين عامي 1991 و2011.

وتشارك إندونيسيا في مشروع (كي.أف-أكس.) الكوري الجنوبي بقيمة 7.9 تريليون وون (6.91 مليار دولار أمريكي) لتطوير طائرة مقاتلة محلية بموجب عقد تم التوقيع عليه عام 2016، علما بأن العقد يقضي بتحمل جاكرتا 20% من تكلفة تطوير الطائرة.