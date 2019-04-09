وزير الخارجية الألمانى: انتقال الطاقة هو المستقبل بألمانيا والعالم

قال وزير الخارجية الألمانى هايكوماس إن انتقال الطاقة ليس مجرد الانتقال من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة المتجددة، إنه يغير الثوابت الأساسية السياسية أيضًا باستخدام الطاقة المتجددة، وأضاف أنه يمكن للدول تمكين نفسها لزيادة أمن الطاقة الخاصة بها، ونتيجة لذلك تفقد طاقة الأداة الجيوسياسية كما عرفنا منذ عقود قوتها.

جاء ذلك خلال افتتاحه ووزير الشؤون الاقتصادية والطاقة الفيدرالى الألمانى بيتر ألتماير اليوم معاً الحوار الخامس لنقل الطاقة في برلين (BETD) في وزارة الخارجية الاتحادية بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الدكتور محمد شاكر وعدد كبير من وزراء الطاقة من مختلف دول العالم، وشارك بالحضور وزراء ووفود رفيعة المستوى من أكثر من 50 دولة بالإضافة إلى ممثلين عن قطاع الأعمال والمجتمع المدني في هذا المؤتمر الدولي لنقل الطاقة.

وسوف يناقشون فرص وتحديات الانتقال العالمي للطاقة على مدار يومين وما هي التطورات الجيوسياسية الناتجة عنها؟، كيف يمكن لثورة الطاقة أن تنجح في جميع القطاعات؟، كيف يمكن للرقمنة جعل انتقال الطاقة أكثر كفاءة؟ فضلا عن كيف يمكن أن يكون التغيير الهيكلي متوافقا اجتماعيا؟.

وأضاف هايكوماس، فى كلمته، أنه يمكن للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية في مجال الطاقة متابعة مصالحها الاستراتيجية والسياسة الخارجية بشكل أكثر استقلالية، وتحقيقًا لهذه الغاية نريد تبادل الأفكار من بين أمور أخرى، مع حوار انتقال الطاقة في برلين.