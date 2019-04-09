مسؤول كويتي: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الصراع في ليبيا

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، الاثنين، إن الكويت تقف على مسافة واحد من جميع الأطراف في ليبيا، ونتمنى أن يكون الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل هذا الصراع لحفظ الأمن والاستقرار في البلاد.

وأعرب الجار الله عن أسف بلاده لما يحدث في ليبيا من تصعيد للأحداث وقتل الأبرياء، مضيفا "في الوقت الذي يتطلع فيه المجتمع الدولي لعقد مؤتمر وطني لكل أطياف المجتمع الليبي، نشهد قتالا وضحايا، نتمنى أن تتوقف عمليات القتال".

جاءت تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة الأرجنتين لدى الكويت بمناسبة عيدها الوطني.

وحول الأزمة اليمنية، قال الجارالله إن المباحثات "الإيجابية والصريحة" التي أجراها وزير الخارجية اليمني خالد اليماني خلال زيارته إلى الكويت أمس الأحد تناولت الوضع في اليمن "كونه قد شغل منصب مندوب اليمن في الأمم المتحدة وكان على إطلاع على الدور الكويتي فيما يتعلق باليمن وغيرها".

وأوضح أن الكويت تسعى لتقديم كل ما يخدم الوضع الإنساني هناك ،مضيفا أن هناك مبالغ مرصودة وأخرى صرفت في إطار الوضع الإنساني واستطرد قائلا "لكن المشهد السياسي يزداد تعقيدا في اليمن".