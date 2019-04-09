وزير الخارجية البحريني يؤكد عمق العلاقات بين بلاده وباكستان

أكد وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، قوة وعمق العلاقات بين بلاده وباكستان على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، وارتياحه لما يشهده مسار التعاون المشترك من تطور كبير ومستمر يعزز مصالح البلدين وشعبيهما.

وقال وزير الخارجية البحريني - في ختام زيارته لباكستان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) - إنه التقى خلال الزيارة الرئيس الباكستان الدكتور عارف علوي، ورئيس الوزراء عمران خان، ووزير الخارجية شاه محمود قريشي وزير الخارجية، ورئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا.

وأوضح أن المباحثات التي أجراها كانت بناءة ومثمرة حيث تناولت كل ما يهم العلاقات بين البلدين، وتم التوقيع على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة البحرين وباكستان بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل.

وأشار آل خليفة إلى استمرار التواصل والتنسيق بين البلدين على كافة المستويات وإزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مختلف المحافل الدولية، تحقيقًا لمصالحهما المشتركة ودعمًا لجهودهما الرامية لترسيخ السلام والتنمية.

ونوه بجهود باكستان في استتباب الأمن والسلام، داعيًا باكستان والهند إلى اعتماد الحوار الجاد وسيلة لبحث كافة القضايا بينهما، ونهجًا فاعلاً لتجاوز أي خلاف، واتباع الطرق الدبلوماسية والسلمية باعتبارها الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.