البشير: حفظ الأمن أولوية والشعب السوداني يستحق الطمأنينة

قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن حفظ الأمن والاستقرار أولوية، وإن الشعب السوداني يستحق الطمأنينة.

جاء ذلك خلال ترأس البشير مساء أمس، اجتماع المكتب القيادي للحزب الوطني الحاكم ,في خطوة تعد الأولى من نوعها منذ إعلان البشير في الثاني والعشرين من فبراير الماضي وقوفة على مسافة واحدة من كل الاحزاب السياسية وتحوله إلي رئيس قومي وإقدامه على تحويل مهامه في رئاسة الحزب إلي نائبه احمد هارون.

وعبر البشير في اجتماع المكتب القيادي عن ثقته في العبور من الازمة الراهنة أكثر قوة وتماسكا.

ويشهد السودان احتجاجات على تردي الاوضاع الاقتصادية منذ التاسع عشر من شهر ديسمبر الماضي، تطورت إلى المطالبة برحيل الرئيس عمر البشير وأركان نظامه.