ممثل حاكم الشارقة: انطلاق «منطاد الإمارات» من مصر يعكس تقدير القيادة الخليجية

أكد السفير أحمد السويديني ، ممثل الشيخ سلطان القاسمي ، حاكم الشارقة ، أن انطلاق "منطاد الإمارات ٢٠١٩ " من مصر يعد تجسيدا لرؤية وتوجيهات قيادة دولة الإمارات في دعم مصر للنهوض بالاقتصاد، ودفع عجلة الازدهار والتقدم في مصر ، كما يأتي فى إطار التقدير الكبير الذي توليه القيادة الخليجية لمصر.

ونوه - في سياق تصريح أدلى به لدى لقائه اليوم الثلاثاء، محافظ الإسكندرية ، الدكتور عبد العزيز قنصوة - إلى أن المشاركة هذا العام لمنطاد مصر تأتى بدعم كبير من الإتحاد العربي للاستثمار والتطوير الصناعي ، من أجل تعميق وتنويع المشاركات المجتمعية للاتحاد العربي للاستثمار ، وحرصه على تحريك العجلة الاقتصادية والسياحية ، وفي شتى المجالات.

ومن جانبه، أكد محافظ الإسكندرية، أن انطلاق منطاد الإمارات " مصر ٢٠١٩ " من مكتبة الإسكندرية يأتي ترويجا سياحيا لمصر عامة ، والإسكندرية خاصة ، باعتبارها وجهة حضارية سياحية ثفافية ، وعاصمة السياحة لمدن البحر المتوسط.

وأشار - خلال اللقاء الذي ضم بالإضافة إلى السفير السويديني ، كلا من : عبد العزيز المنصوري رئيس فريق المنطاد، والمهندس محمد صبري ، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية - وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لفعاليات انطلاق مهرجان منطاد "الإمارات - مصر " ، إلى أن المهرجان يعكس مدى قوة الترابط الذي يجمع الشعبين المصري والإماراتي.

وأضاف أن مصر قيادة سياسية، وحكومة، وشعبا تعتز بالدور المتواصل لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التنمية والاستثمار على أرض مصر.