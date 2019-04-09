المحكمة الهندية ترفض طلبًا لوقف عرض فيلم حول سيرة رئيس الوزراء الذاتية

قالت المحكمة العليا الهندية اليوم الثلاثاء إنها لن تصدر حكما بشأن محاولة لإرجاء إصدار فيلم يتناول السيرة الذاتية لرئيس الوزراء ناريندار مودي، والذي يتزامن عرضه مع بداية الانتخابات العامة هذا الأسبوع.

ورفض القضاة الطلب المقدم من حزب المؤتمر الوطني المعارض، حيث قال إنه لم يتم الموافقة على الفيلم بعد ، كما أن اللجنة الانتخابية هى المختصة بالنظر في ما إذا كان الفيلم ينتهك قواعد الانتخابات.

وقال أمان باوار المحامي والناشط بحزب المؤتمر الذي تقدم بالدعوى القضائية" المحكمة رفضت التدخل، قائلة إنه لم يتم

الموافقة على الفيلم بعد، وبذلك فإن الدعوى سابقة لأوانها".

وأضاف أن الشكاوى المتعلقة بالانتخابات يجب أن تنظر فيها اللجنة الانتخابية" وأن المحكمة لن تتدخل في هذا الشأن".

ومن المقرر صدور الفيلم في 11 أبريل الجاري عندما تبدأ الانتخابات متعددة المراحل.

ويقول حزب المؤتمر إن الفيلم يهدف "للتلاعب والتأثير وإبهار المشاهدين والناخبين" لذلك فهو ينتهك قواعد الانتخابات.