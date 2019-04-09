معلمو ألمانيا غير راضين عن خط تلاميذهم

غالبا ما يكون خطهم غير مقروء أو أنهم يكتبون ببطء شديد

عاب معلمو ألمانيا قدرات الكتابة الخاصة بالتلاميذ على مستوى ألمانيا، حيث تبين من خلال الدراسة التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء أن أكثر من ثلثي تلاميذ المدارس الابتدائية (37%) لديهم مشاكل في الكتابة بخط مقروء و بشكل متدفق.

وارتفعت هذه النسبة إلى 43% في المدارس الثانوية.

وانتقد رئيس الاتحاد الألماني للتعليم والتربية، أودو بِكمان، عدم امتلاك المعلمين الوقت الكافي لرعاية تلاميذهم بشكل فردي قائلا: "كيف يمكن تعليم الأطفال الكتابة إذا لم يمتلك المدرسون ببساطة وقتا لدعم تلاميذهم بشكل فردي"، مضيفا: "وعندما يعاني التلاميذ إضافة لذلك من مواطن قصور حركي لأنهم لا يستطيعون تلقي الدعم الضروري في المنزل، فإن إمكانياتنا تصل لحدها الأقصى".

أعد الاتحاد الدراسة بالتعاون مع المعهد الألماني للمهارات الحركية للكتابة، وشمل الفترة بين سبتمبر 2018 ويناير 2019.

استطلعت الدراسة آراء أكثر من 2000 معلم على مستوى ألمانيا.

يشار إلى أن الاتحاد الألماني للتعليم والتربية يضم نحو 164 ألف عضو ويعتبر بذلك ثاني أكبر نقابة للمربين في ألمانيا.