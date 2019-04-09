رئيس البرلمان العربي يثمن تخصيص السعودية والإمارات مبلغ 200 مليون دولار للشعب اليمني

ثمن رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي عاليا، المبادرة الإنسانية المشتركة للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بتخصيص مبلغ 200 مليون دولار في إطار حملة منسقة من المساعدات الإنسانية العاجلة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الهادفة إلى تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

وأكد رئيس البرلمان العربي - في تصريح صحفي - أن هذه المساعدات تعكس حرص دول التحالف العربي لدعم الشرعية في الجمهورية اليمنية - بقيادة المملكة العربية السعودية - على الوقوف مع الشعب اليمني في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، وتأكيدًا على الدور الإنساني الذي توليه دول التحالف اهتماماً كبيراً.

وأشاد بالدعم المستمر الذي تقدمه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة للشعب اليمني، والذي وصل في الأعوام الأربعة الماضية لما يزيد عن 18 مليار دولار، خصوصاً في القطاعات الإنسانية ذات الأولوية والأهمية التي تمس حياة ومعيشة الشعب اليمني الشقيق.

وحمل رئيس البرلمان العربي، ميليشيا الحوثي الانقلابية المسؤولية الكاملة للأوضاع الإنسانية المتردية التي يعيشها الشعب اليمني في المناطق التي لا تزال تحت سيطرتها.

وطالب المجتمع الدولي بإدانة ميليشيا الحوثي لعرقلتها للأعمال الإنسانية المقدمة للشعب اليمني واستيلائها على هذه المساعدات، مشدداً على ضرورة الضغط عليها للإذعان للقانون الإنساني الدولي وعدم عرقلة أعمال الإغاثة الإنسانية في اليمن ووصول المساعدات الإنسانية للمدنيين اليمنيين.