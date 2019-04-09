لافروف: المشاكل الخاصة بمنطقة القطب الشمالي يمكن حلها سلميا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن جميع المشاكل الدولية الخاصة بمنطقة القطب الشمالي يمكن تسويتها بشكل سلمي، ولا تتطلب حلا عسكريا.

وقال لافروف - في كلمة بمستهل أعمال منتدى القطب الشمالي في سان بطرسبرج، أوردته قناة (روسيا اليوم) - إنه "لا يوجد أي احتمال لنشوب نزاع في منطقة القطب الشمالي، وجميع القضايا يمكن ويجب أن تحل سياسيا على طاولة المفاوضات، ولا تتطلب حلا عسكريا".

وتشهد مدينة سان بطرسبرج أعمال المنتدى الدولي الخامس للقطب الشمالي الذي ينطلق بعنوان "القطب الشمالي - إقليم الحوار"، وسيتبادل المشاركون في المنتدى الآراء حول قضايا التنمية لمنطقة القطب الشمالي،؛ بما في ذلك الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية، والسلامة البيئية، والنقل، وحماية الشعوب الأصلية في المنطقة.