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أعلنت شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية "يونايتد ميكروإلكترونيكس كورب" (يو.إم.سي)، عن تراجع إيراداتها خلال مارس الماضي بنسبة 16.81% عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 10.33 مليار دولار تايوان (335.4 مليون دولار أمريكي).

كانت الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي قد سجلت إيرادات قدرها 32.58 مليار دولار تايواني بانخفاض نسبته 13.11% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر ان شركة "يو.إم.إس" تأسست عام 1980 كأول شركة لصناعة أشباه الموصلات في بعد انفصالها عن "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية" التابع للحكومة.