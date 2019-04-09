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تراجع إيرادات «يونايتد ميكرو إلكترونيكس» التايوانية بنسبة 16.8% خلال الشهر الماضي

تايبيه - د ب أ
نشر فى : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 10:28 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 10:28 ص

أعلنت شركة صناعة أشباه الموصلات التايوانية "يونايتد ميكروإلكترونيكس كورب" (يو.إم.سي)، عن تراجع إيراداتها خلال مارس الماضي بنسبة 16.81% عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 10.33 مليار دولار تايوان (335.4 مليون دولار أمريكي).

كانت الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي قد سجلت إيرادات قدرها 32.58 مليار دولار تايواني بانخفاض نسبته 13.11% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

يذكر ان شركة "يو.إم.إس" تأسست عام 1980 كأول شركة لصناعة أشباه الموصلات في بعد انفصالها عن "معهد أبحاث التكنولوجيا الصناعية" التابع للحكومة.

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