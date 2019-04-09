الجزائر تفوز بجائزة المسابقة السنوية بالقمة العالمية لمجتمع المعلومات بجنيف

فازت الجزائر، اليوم الثلاثاء، بجائزة فئة "دور الحكومات وجميع الأطراف الفاعلة في الترويج لتكنولوجيا المعلومات والاتصال من أجل التنمية"، وذلك في الدورة الثامنة للمسابقة السنوية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات، التي ينظمها الاتحاد الدولي للاتصالات في الفترة من 8 إلى 12 أبريل الجاري بجنيف.

وقال بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الجزائرية اليوم إن الجزائر تسلمت الجائزة تتويجا لمشروع يتعلق بخدمة التصريح عن بعد والدفع الالكتروني لاشتراكات الضمان الاجتماعي الذي ترشح به الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، من بين 1140 مشروعا، من مختلف دول العالم، متعلقين بترويج واستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تمكن من إقناع فريق الخبراء بعد تحليل معمق لخمس أعمال تمكنت من بلوغ المرحلة النهائية.

وأوضح البيان أن المشروع الفائز يندرج في إطار برنامج عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي، خاصة من خلال إدراج وتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة، بهدف تبسيط وتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين الخدمة العمومية للمواطنين وكذا لفائدة المستخدمين ومنتسبي صناديق الضمان الاجتماعي.

وأضاف البيان أن هذه المسابقة مفتوحة أمام الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والمجتمع المدني والهيئات الأكاديمية، حيث يتم سنويا اختيار مشروع واحد فقط من مجموع 18 فئة نظير أثره في تنفيذ نتائج القمة وإسهامه في التنمية المستدامة.