رئيس الحكومة الليبية المؤقتة: الجيش يسعى لتحقيق تطلعات الشعب

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الوطني الليبي يسعى لتحقيق تطلعات الشعب وليس الاستيلاء على السلطة، داعيا دويلة قطر إلى ترك الشعب الليبي وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

ونوه الثني - في تصريحات متلفزة نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - بأن الجيش الليبي تحرك من أجل توحيد البلاد وتطهيرها من المجموعات المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا منذ 2014، على خلفية عمليات الخطف والقتل وعدم الاستقرار وانقطاع الخدمات بشكل كبير.

ولفت إلى أن القوات المسلحة الليبية هي صمام أمان للدولة، معربا عن أمله في أن ينظر المجتمع الدولي بعين الواقع إلى ليبيا، وألا يؤيد المجموعات الخارجة عن القانون التي لا تنتمي إلى الدولة الليبية.

وقال "إننا خرجنا من طرابلس في 2014 بسبب العجز عن العمل فيها، متمنيا سعي الدول العربية والجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لتوحيد الرؤية والصف وإنهاء مشكلة ليبيا لأنها ستؤدي إلى الحد من الهجرة غير الشرعية".