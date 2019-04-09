الولايات المتحدة تمنع 16 سعوديا من دخول أراضيها على خلفية قضية خاشقجي

منعت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاثنين 16 سعوديا، قالت إنهم على صلة بمقتل الصحفي جمال خاشقجي، من دخول البلاد.

ومن بين الممنوعين من دخول البلاد، سعود القحطاني، وهو مستشار سابق مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، وماهر مطرب، القائد المزعوم لما يسمى بـ "فرقة الإعدام" المكونة من 15 شخصا .

كما منعت واشنطن أيضا دخول صلاح الطبيقي الذي شوهد وهو يحمل منشار عظام، الذي يزعم أنه استخدم في تقطيع جثة خاشقجي، لدى دخوله وخروجه من اسطبنول.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إن الأشخاص الستة عشر وأفراد أسرهم المباشرين غير مؤهلين لدخول إلى الولايات المتحدة بسبب "معلومات موثوقة بأن مسؤولين من حكومات أجنبية تورطوا في ...انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وكان خاشقجي قد قتل داخل القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 أكتوبر، في خطوة لقيت تنديدا عالميا، بينما قدمت المملكة 11 متهما للمحاكمة.