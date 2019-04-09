استطلاع: الألمان راضون عن دستورهم

أظهر استطلاع للرأي في ألمانيا أن أغلبية ساحقة من المواطنين راضون عن الدستور الألماني.

وتبين من خلال الاستطلاع الذي أجري قبل فترة قصيرة من مرور 70 عاما على ميلاد الدستور الألماني، أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص في ألمانيا (88%) يرون أن الدستور الألماني أثبت في السنوات الماضية كفاءته بشكل "جيد جدا" أو "جيد".

يشار إلى أن ألمانيا ستحتفل في 23 مايو المقبل بمرور 70 عاما على بدء العمل بالدستور.

وتنشر نتيجة الاستطلاع يوم غد الأربعاء.

وحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد انفراتست ديامب المتخصص بين الألمان الذين يمتلكون حق الانتخاب، فإن المشاركين في الاستطلاع كانوا أقل تفاؤلا فيما يتعلق بالديمقراطية، حيث تبين أن واحدا من بين كل ثلاثة أشخاص (34%) فقط راضون عن سير الديمقراطية في بلادهم.

وكانت نسبة عدم الرضا فوق المتوسط بشكل خاص في ولايات شرق ألمانيا، حيث بلغت نسبة عدم الرضا 45%، في حين انخفضت هذه النسبة بشكل واضح في ولايات غرب ألمانيا حيث لم تتجاوز 32%.

كما كانت نسبة عدم الرضا عن الدستور مرتفعة أكثر من المتوسط بين الأسر ذات الدخل المنخفض والتي يقل دخلها عن 1500 يورو شهريًا، حيث بلغت 47%، مقابل 29% فقط بين الأسر ذات الدخل المرتفع، والتي يزيد دخلها عن 3000 يورو شهريا.

أعلن المجلس البرلماني في ألمانيا بدء العمل بالدستور الألماني، وكان ذلك في 23 مايو 1949 وبعد حصول المجلس على موافقة الحكام العسكريين في مناطق غرب ألمانيا، باستثناء ولاية بافاريا.