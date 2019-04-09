معهد «معتمد» بالأطباء العرب ينظم يوما علميا للأطباء حول إدارة الجودة

ينظم المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة (معتمد) يوما علميا مجانيا بعنوان (كيف تكون مديرا للجودة)، غدا الأربعاء بدار الحكمة.

يشارك في اليوم العلمي عدد من الأساتذة المتخصصين بكليات الطب المصرية، حيث يتاح الحضور للأطباء والعاملين بالمستشفيات والمراكز الطبية خاصة أقسام جودة الرعاية الصحية؛ ويناقش الإدارة الطبية للحوادث الكبرى، ومبادئ تحليل المخاطر في مصر، وتصنيف للحالات المصابة، دراسات الحالة الأكلينيكية.

وأكد أمين عام اتحاد الأطباء العرب الدكتور أسامة رسلان أهمية مثل هذه اللقاءات العلمية لتنمية وتأهيل الكوادر الطبية بالوطن العربي، خاصة في مثل هذه التخصصات الدقيقة التي تساهم بشكل كبير في تطوير الخدمات الصحية، والتقليل من الأخطاء الطبية، كما تساهم في تبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال الحيوي، والاطلاع على أحدث المستجدات في هذا التخصص.