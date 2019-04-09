«العفو الدولية» تدين الأحكام الصادرة في هونج كونج ضد محتجي «حركة المظلات»

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أدانت منظمة العفو الدولية، أحكاما أصدرتها محكمة في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، بإدانة 9 ناشطين في "حركة المظلات" المطالبة بالديمقراطية.

ووصفت المنظمة المعنية بمراقبة حقوق الإنسان أحكام الإدانة بأنها "ضربة ساحقة لحرية التعبير والاحتجاج السلمي في هونج كونج".

وقال مان كي تام، المتحدث باسم منظمة العفو الدولية، في بيان :"تستخدم الحكومة بشكل متزايد الملاحقات القضائية كأداة سياسية لاستهداف النشطاء المسالمين، في إساءة لاستخدام القانون لإسكات النقاش بشأن قضايا حساسة مثل الديمقراطية والحكم الذاتي في هونج كونج".

وكانت حركة المظلات قد دعت إلى انتخاب الرئيس التنفيذي للمدينة بشكل مباشر في المنطقة الإدارية الخاصة الصينية. لكن بكين رفضت الانتخابات المباشرة.