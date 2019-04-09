نائبة الأمين العام للأمم المتحدة تعلن قرب التوصل إلى حلّ لقضية النازحين السوريين

أعلنت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة اللبنانية بيروت، أنه في وقت قريب سوف تتمكن الأمم المتحدة من إيجاد حل لقضية النازحين السوريين.

وعقدت أمينة محمد مؤتمرًا صحفيًا بعد ظهر اليوم في مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا - الاسكوا في بيروت بحضور وكيلة الأمين العام للأسكوا رولا دشتي، ختامًا لزيارتها الرسمية لبيروت، التي استمرت لمدة يومين.

وردًا على سؤال عن معالجة قضية النازحين السوريين وإعادتهم الى بلدهم قالت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة "أظنكم تريدون عودة اللاجئين السوريين إلى بيئة آمنة، يتمتعون فيها بكرامتهم، هذا مهم للغاية. هم بشر وهم جيران لا نتمنى لهم إلا كل خير. وهذا ما نعمل عليه في الأمم المتحدة".

وأضافت "في وقت قريب سوف نتمكن من إيجاد حل لاسيما أننا نتفاعل ونتعاون مع الحكومة السورية في هذا الصدد".

وذكرت أنها عقدت اجتماعات كثيرة ليس فقط مع مسؤولين في الأمم المتحدة، بل أيضا مع الرئيس اللبناني العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري.

وأضافت "من أهم الموضوعات التي تحدثنا عنها هي سبل دعم الأمم المتحدة لمسار التنمية وتنفيذ خططها لعام 2030 في لبنان. لا شك أنكم تدركون أن الحوكمة تقع في قلب خطة 2030".

وتابعت: " تحدثنا كذلك عن اللاجئين السوريين وأعربنا عن تقديرنا لكرم لبنان والجهات المانحة تجاه النازحين".

ويبلغ عدد النازحين السوريين في لبنان حاليًا حوالي مليون و500 ألف نازح، ويطالب لبنان بعودة هؤلاء إلى بلادهم عودةً آمنة وكريمة.