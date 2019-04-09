رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة في طرابلس يتلقى مكالمة هاتفية من ماكرون

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تلقى رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة في طرابلس فائز السراج اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين.
وجاء في بيان على صفحة حكومة طرابلس على فيسبوك أن الرجلين بحثا التطورات الأمنية والوضع في العاصمة بعد تصاعد حدة العنف.