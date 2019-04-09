الثلاثاء 9 أبريل 2019 3:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد الهزيمة الثقيلة للأهلي من صن داونز.. هل تؤيد إقالة الجهاز الفني؟
النتـائـج تصويت

رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة في طرابلس يتلقى مكالمة هاتفية من ماكرون

القاهرة (رويترز)
نشر فى : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 1:43 ص | آخر تحديث : الثلاثاء 9 أبريل 2019 - 1:43 ص

تلقى رئيس الوزراء المدعوم من الأمم المتحدة في طرابلس فائز السراج اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين.

وجاء في بيان على صفحة حكومة طرابلس على فيسبوك أن الرجلين بحثا التطورات الأمنية والوضع في العاصمة بعد تصاعد حدة العنف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك