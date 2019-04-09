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وجه القضاء الروماني اتهامات للرئيس الروماني السابق أيون أليسكو، تفيد بارتكابه جرائم ضد الإنسانية، منها اتهامات بتضليل الرأي العام وقتل 862 شخص، خلال توليه منصب الرئيس الانتقالي للبلاد، بعد الثورة الرومانية التاريخية التي أسقطت النظام الشيوعي في عام 1989.

وفي ضوء ذلك، تستعرض «الشروق» في سطور، أبرز المعلومات عن الرئيس الروماني السابق:

-هو سياسي وبرلماني روماني، ولد في 3 مارس 1930، وتخرج في كلية الهندسة.

-انضم إلى الحزب الشيوعي الروماني في عام 1953، وأصبح عضوًا في لجنته المركزية في عام 1965.

- كان له دور قيادي في الثورة الرومانية التاريخية، التي أودت بنظام نيكولاي تشاوتشيسكو.

-بعد الثورة أصبح أليسكو رئيسًا مؤقتا للبلاد في ديسمبر 1989، وبعدها بأشهر أصبح أول رئيس روماني منتخب.

-بعد اعتماد الدستور الجديد في عام 1991، فاز أليسكو بفترة رئاسية ثانية بـ 61٪ من الأصوات، في العام التالي.

-تم انتخابه لفترة رئاسية ثالثة في 20 ديسمبر عام 2000، بعد الرئيس الروماني «إميل كونستانتينسكو».

-في عام 2006، تم انتخابه كرئيس فخري للحزب الاجتماعي الديمقراطي، وهو منصب لا يتمتع بسلطة تنفيذية رسمية.

-وتولى منصبه الحالي كعضو في مجلس البرلمان الروماني، في عام 2008.

-على الرغم من تمتعه بشعبية كبيرة بسبب صورته لدى الشعب الروماني كثوري، إلا أن حياته السياسية امتلئت بخلافات وفضائح متعددة.