برلمان كولومبيا يرفض خطط الرئيس لتعديل عملية السلام

رفض مجلس النواب في كولومبيا، اليوم الاثنين، مقترحات الرئيس، إيفان دوك، لتعديل نظام العدالة بعد الصراع، مما زاد من آمال إمكانية الإبقاء على عملية السلام مع مسلحي القوات المسلحة الثورية "فارك" السابقة، ورفض المجلس المقترحات بواقع 110 أصوات مقابل 44 صوتا.

يشار إلى أنه جرى إنشاء السلطة القضائية الخاصة للسلام لتطبيق اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه عام 2016 مع جماعة فارك بعد صراع استمر 52 عاما.

وينص هذا النظام على توقيع عقوبات مخففة بحق المسلحين والجنود السابقين الذين يوافقون على التعاون مع السلطة القضائية الخاصة، وقد انتقد دوك هذا النظام لكونه متراخي للغاية تجاه المتمردين.

يذكر أن السلطة القضائية تعمل حاليا، ولكن دوك لم يوقع بعد التشريع الذي ينظم عملها، وأرسله للكونجرس، مطالبا بتعديل ست من فقراته الـ159 .

وتنص بعض التغيرات على تشديد القواعد المتعلقة بإصدار أحكام في جرائم الحرب، واستثناء الجرائم الجنسية ضد القصر من سلطة المحكمة الخاصة، وتسهيل تسليم المسلحين السابقين.

ويقول دوك إن عملية السلام لا تضمن تحقيق عدالة كافية للضحايا، ولكن المنتقدين انتقدوه لكونه يعرض عملية السلام للخطر.

وقال لوز مارينا بيرنال، الناشط الحقوقي الذي يعمل من أجل تسليط الضوء على فضيحة " الإيجابيات الخاطئة" في كولومبيا " العقبات التي يضعها إيفان دوك خطيرة للغاية، لأنها سوف تبعد البلاد عن حلمها بتحقيق السلام".

وتحقق السلطة القضائية الخاصة في الفضيحة، التي شهدت مقتل 10 الآف مدني على يد الجيش وآخرين يزعمون أنهم مسلحين للفوز بمزايا.

وسوف يتم الآن طرح المقترحات على مجلس الشيوخ، وإذا اتفق مع مجلس النواب، سوف يوقع دوك التشريع، ولم يعرف ما سوف يحدث في حال كان رأي مجلس الشيوخ مماثل لرأي الرئيس.