«يونيسف»: مقتل 14 طفلاً بانفجار قرب مدرستين في العاصمة اليمنية

أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، اليوم الثلاثاء، بأن 14 طفلا سقطوا قتلى جراء انفجار العاصمة اليمنية صنعاء الذي وقع أول أمس الأحد.

وقال بيان صادر عن خِيرْت كابالاري، المدير الإقليمي ليونيسف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن انفجارًا في صنعاء وقع هذا الأسبوع، أدى إلى مقتل 14 طفلاً وإصابة 16 آخرين بجراح خطيرة، مع احتمال ارتفاع العدد الفعلي للقتلى والجرحى من الأطفال.

وذكر البيان أن معظم الأطفال المصابين بجراح خطيرة، والموجودين حالياً في مستشفيات صنعاء، يصارعون من أجل البقاء على قيد الحياة، مبينا أن معظم الضحايا دون سن التاسعة، في حين أن طفلة فارقت الحياة صباح أمس متأثرة بجراحها.

وأوضح البيان أن الانفجار وقع بالقرب من مدرستين، قُبيل وقت الغداء، بينما كان الطلاب في صفوفهم؛ ما أدى إلى تحطيم النوافذ وانطلاق الشظايا والزجاج المكسور بقوة، داخل صفوف المدرسة.

وأضاف: "يصعب على المرء أن يتخيل مدى الرعب الذي عانى منه هؤلاء الأطفال، كم هو هول الرعب ومشاعر الذنب التي قد يشعر به أهالي الأطفال لمجرد قيامهم بما يطمح إليه كل أب وأم، ألا وهو ببساطة: إرسال أطفالهم إلى المدرسة".

وقال إن" قتل الأطفال وتشويههم هو انتهاك خطير لحقوق الطفل"، مشيرا إلى أن الانفجار يأتي كتذكير بأنه حتى المدارس ليست آمنة في اليمن، حيث لا يمكن استخدام واحدة من كل خمس مدارس، وذلك نتيجة مباشرة للنزاع في اليمن .

وأعلنت المنظمة أنها كثفت على مدار الـ 24 ساعة الماضية المساعدات المنقذة للحياة للأطفال والعائلات المتضررة، بما في ذلك توفير الدعم النفسي والاجتماعي، وتغطية تكاليف الجراحة والعلاج الطبي، ومساعدة العائلات للمكوث مع أطفالهم أثناء تلقيهم العلاج.

وكانت جماعة أنصار الله الحوثية قد اتهمت التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالقيام بقصف الحي بغارات جوية والتسبب بهذا العدد من الضحايا، في حين نفى التحالف تنفيذ أي قصف جوي في الحي ذاته.