بوتين: أهمية القطب الشمالي تتزايد ونحن بصدد اعتماد استراتيجية لتنميته

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه من المتوقع زيادة الأهمية الاقتصادية لمنطقة القطب الشمالي، مشيرا إلى أن بلاده بصدد اعتماد استراتيجية لتنمية منطقة القطب الشمالي حتى عام 2035.

وكشف بوتين - في كلمة خلال مؤتمر القطب الشمالي في بطرسبورج الروسية اليوم الثلاثاء - أن حصة القطب الشمالي تمثل 10 بالمئة من الاستثمارات الروسية، مؤكدا أنه من المتوقع زيادة أهمية منطقة القطب الشمالي من الناحية الاقتصادية.

وأضاف الرئيس الروسي: "في هذا العام نحن بصدد إعداد واعتماد استراتيجية جديدة لتنمية القطب الشمالي حتى عام 2035"، مشيرا إلى ضرورة أن تجمع هذه الاستراتيجية بين فعاليات المشروعات الوطنية والبرامج الحكومية وخطط الاستثمار لشركات البنية التحتية وبرامج تطوير مناطق القطب الشمالي.