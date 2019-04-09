البرلمان البريطاني يدعم طلب ماي بتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو

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أيد النواب البريطانيون خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي لطلب تأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو.

وصوت مجلس العموم البريطاني بواقع 420 صوتا ومعارضة 110 أصوات لصالح طلب الحكومة بدعم قرار ماي بالسعي لتأجيل آخر لموعد الخروج، بعد رفض البرلمان ثلاث مرات لاتفاق الخروج الذي أبرمته ماي مع بروكسل.

وأضطرت الحكومة إلى تقديم طلب اليوم الثلاثاء بعدما وافق البرلمان على مشروع قانون حزبي في وقت متأخر أمس الاثنين يجبرها بشكل قانوني على طلب تمديد، بدلا من السماح بخروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق.

وطالب النواب ماي بتقديم طلب جديد إذا اقترح الاتحاد الأوروبي فترة مختلفة للتمديد في القمة الأوروبية التي ستعقد غدا الأربعاء.