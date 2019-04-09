«الجارديان» تطلق حملة للكشف عن التمييز على أساس لون البشرة

تعاني النساء الأمريكيات ذوات البشرة السوداء من التمييز والعنصرية، حيث يحصلن على أجر أقل بكثير من الرجال ذو البشرة البيضاء، ويتعرض الشباب والأطفال ذو البشرة السوداء أيضًا للفصل والتعنت الدراسي مقارنة بنظرائم من ذوي البشرة البيضاء.

وأطلقت صحيفة «الجارديان»، حملة للكشف عن التمييز القائم على لون البشرة الموجودة في مجتمع السود، لمدة أسبوع واحد، وانتشر هاشتاج «ShadesofBlack»، على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للمشاركة في الحملة.

وشارك في الحملة 27 امرأة من ذوات البشرة السوداء، وعدد من الكاتبات والناشطات، والفنانات والأمهات، والمصورات، وتستهدف الحملة محاربة التمييز ضد ذوي البشرة الداكنة الذين يعانون من العنصرية داخل مجتمعاتهم، حيث يُنظر المجتمع بشكل مرغوب أكثر إلى أصحاب البشرة البيضاء.

ولا يزال موضوع التمييز على أساس اللون قائمًا؛ نتيجة التفوق الأبيض في أمريكا على مدار قرون، حيث برتبط لون البشرة البيضاء بالثروة والقوة، ونادرًا ما يتم مناقشة هذه القضية؛ لمناهضة العنف والعنصرية التي يعاني منها أصحاب البشرة السوداء.

وتقول المحررة المشاركة في المشروع، دريم ماكلينتون، «الفتيات السود ذوات البشرة الداكنة لا تتزوج، وهزمت بعد سماع مستويات الاضطهاد التي تواجهها النساء وغيرهن مثلي؛ لشيء دنيئ وتعسفي مثل لون البشرة».

وتسلط الحملة الضوء أيضًا على حديث النساء ذوات البشرة البشرة الداكنة عن استعادة نجاحاتهم على الرغم من التحديات التي تعاني منها، وشعور الخجل والفخر الذي تشعر به هؤلاء النساء، فضلًا عن تشجيع الحوار حول التمييز على أساس اللون.