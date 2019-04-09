رئيسة تايوان تشيد بالعلاقات مع أمريكا خلال احتفال بالذكرى السنوية لقانون العلاقات بين البلدين

أكدت رئيسة تايوان تساي انج وين أهمية العلاقات التايوانية الأمريكية في مؤتمر عبر الفيديو عقد بمناسبة إحياء الذكري السنوية الأربعين للقانون الأمريكي للعلاقات مع تايوان.

وقالت تساي إن القانون الذي أقرته أمريكا لتعريف علاقاتها مع تايوان أدى إلى وجود شراكة قوية وكان حيويا للحفاظ على الاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وتابعت تساي "في عالم اليوم الذي يشهد تعقيدا وتحديًا متزايدًا، كان هذا (القانون) ضرورويا أكثر من أي وقت مضى"

وأضافت أنها تأمل في استمرار التطور في هذه العلاقة وتشكيل رد جماعي على "القمع" من بكين.

وتم تنظيم هذا الحدث، الذي شمل كلمات من شخصيات سياسية وعلماء من أمريكا، بشكل مشترك مع مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ومعهد بروكينجز ومركز ويلسون للتحدث عن قانون العلاقات مع تايوان، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في أبريل عام 1979 .

وأقر القانون استمرار العلاقات التجارية والثقافية بين الجانبين بعدما قررت الولايات المتحدة تحويل العلاقات الدبلوماسية إلى الصين.

وأضافت تساي إن قانون العلاقات مع تايوان دعم تطوير القدرات الدفاعية لدي تايوان والتي تحتاجها "من أجل مقاومة أي شكل من أشكال القمع".