محكمة بريطانية تقضي بحبس روسي مدان بابتزاز مستخدمي شبكة الإنترنت حول العالم

قضت محكمة بريطانية اليوم الثلاثاء، بحبس مواطن روسي لمدة ستة أعوام وخمسة أشهر، عقب إدانته بابتزاز مستخدمي شبكة الإنترنت حول العالم، في حملة مرتبطة بالجرائم المنظمة في روسيا والدول الأخرى.

قال الادعاء إن زين قيصير (24 عاما) كان جزءا من "عصابة جريمة منظمة مقعدة" تستهدف زوار المواقع الإباحية من خلال برامج خبيثة تمنع الزائر من استخدام حاسبه الالي قبل أني دفع فدية.

وقال الادعاء العام الملكي إن الطالب الجامعي الذي كان يقيم في لندن سابقا" عمل مع مجرمين إلكترونيين محترفين يتمركزون في شرق أوروبا، تمكنوا من جني أرباح ضخمة جراء توزيع البرامج الخبيثة".

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية بأن قيصير تعاون مع مجرمين إلكترونيين في الصين والولايات المتحدة الأمريكية لغسل أمواله التي جناها من ابتزاز مستخدمي الانترنت.

وقال راسل تينر الذي يعمل بإدارة مكافحة الجريمة المنظمة بالادعاء الملك "زين قيصير عضو بمنظمة إجرامية دولية معقدة فنيا قامت بإرهاب مستخدمي الانترنت حول العالم".

وأضاف "وفي الوقت الذي تمتع فيه قيصير بحياة مرفهة بسبب الأموال التي حصل عليها، عرض ضحاياه لحملة طويلة وقاسية من الابتزاز، تسببت لهم في ضرر مالي ونفسي".